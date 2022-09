John Textor busca reforços - Vitor Silva/Botafogo

John Textor busca reforçosVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/09/2022 09:30

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor, utilizou suas redes sociais para elogiar Ronaldo Fenômeno, ex-jogador da seleção brasileira, que assumiu o controle do futebol do Cruzeiro. O norte-americano parabenizou a Raposa e seu acionista pelo acesso para a Série A.

"Sem discussão, Ronaldo é um craque. Mágico como jogador, corajoso como dono. O Cruzeiro tem sorte em tê-lo. O futebol é caro e todos precisam de parceiros, e todos vão querer fazer parceria com Ronaldo", afirmou John Textor.

O clube mineiro garantiu o acesso antecipado após disputar a Série B pela terceira vez consecutiva. Além do Botafogo e do Cruzeiro, o Vasco também se tornou SAF recentemente e passou a ter o futebol administrado pela 777 Partners.