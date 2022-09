Rafael voltou a treinar com bola no CT do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/09/2022 12:45

Rio - O lateral Rafael está mais perto de voltar ao time do Botafogo. Nesta sexta-feira, o jogador foi a campo com no CT do Glorioso com uma máscara de proteção no rosto e trabalhou com bola pela primeira vez após a lesão. Ele passou por uma cirurgia após fraturar a face em choque com Thiago Galhardo, no jogo contra o Fortaleza, no último dia 4.

Imagens divulgadas pelo clube nesta sexta mostrando o primeiro contato do camisa 7 com bola, 20 dias após a fratura. Na quinta, ele apareceu apenas fazendo aquecimento e correndo em volta do gramado, ainda sem máscara.

Rafael é o segundo jogador do Botafogo a fraturar a face nesta temporada. O zagueiro Víctor Cuesta já tinha enfrentado o mesmo problema, mas o caso do argentino era um pouco mais grave.

"Existem duas máscaras mais comuns. Existe uma de EVA e outra de fibra de carbono. A do Cuesta foi de EVA. Quando você coloca placa de parafuso, ou uma haste, algo assim, você está protegendo aquele osso, unindo mais, não precisa formar um calo ósseo. Você coloca uma máscara que não precisa proteger tanto o atleta e ficar tão pesada no rosto, porque a placa protege", disse Gustavo Dutra, médico do Botafogo, em entrevista ao "GE".

"No caso do Rafael, que você faz redução da fratura, você precisa ter essa máscara mais resistente. Você precisa de um material diferente do que vai ter do Cuesta. Elas fazem a mesma função, mas é questão da técnica cirúrgica. Temos os especialistas que fazem os moldes, que são dentistas e cirurgiões buco-maxilo-faciais. Eles fazem o molde", completou.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Goiás, em Goiânia. Ainda não se sabe se Rafael estará à disposição para a partida.