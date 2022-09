John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/09/2022 17:20

Rio - O zagueiro Kanu, de 25 anos, é cobiçado por outros clubes há algumas temporadas. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Krasnodar, da Rússia, tem interesse no jogador e uma proposta oficial deverá ser feita para contratar o jogador do Botafogo.

A oferta seria na casa de 8 milhões de euros (R$ 40,2 milhões). No entanto, de acordo com o site, os valores não interessaram o Botafogo. O clube carioca acredita que poderá conseguir até 15 milhões de euros (cerca de R$ 75,4 milhões) pelo defensor.

Kanu tem contrato com o Glorioso até o fim de 2025 e sua multa é no valor de 100 milhões de euros (R$ 502,7 milhões). Na atual temporada, o zagueiro entrou em campo em 33 jogos e fez quatro gols pelo clube carioca.