Eduardo e Tiquinho Soares comemorando um dos gols do Botafogo na vitória sobre o Fortaleza, no Castelão, pelo placar de 3 a 1 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/09/2022 12:25

Rio - Contratado na segunda janela de transferências, o meia Eduardo já vem entregando bom futebol no time do Botafogo e rapidamente se transformou em peça-chave do time comandado por Luís Castro. Um dos líderes da reconstrução alvinegra no Brasileirão, o jogador, em entrevista ao 'Lance!', comentou sobre sua adaptação no Glorioso.

"Estou super adaptado, foi muito rápido a adaptação, por estar no Brasil, ao lado da família, isso foi muito rápido. O futebol é igual no mundo todo, mas feliz pela adaptação ter sido rápida. Eu me dou super bem com todos os jogadores, mas tenho uma afinidade maior com o Marçal, Rafael e o Sampaio… É o pessoal da mesma idade que eu, tirando o Sampaio (risos)", disse o jogador.

Eduardo ganhou um novo companheiro para a fase final do gramado. Com a chegada do centroavante Tiquinho Soares, o meia despontou quanto as atuações. A parceria vem dando resultado e o Botafogo conquistou sete dos nove pontos disputados com a dupla em campo. Inclusive, veio dos pés do armador a assistência para o primeiro gol do atacante pelo Alvinegro, na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba.

"Tiquinho é um jogador inteligente, e a gente se entende bem… O 9 é ele, eu jogo em função dele. Eu faço sempre o movimento contrário dele. Se ele vai no primeiro poste eu vou no segundo, tudo pra deixar ele a vontade pra poder nos ajudar mais ainda", explicou Eduardo.

O Botafogo vive período de ascensão na tabela de classificação, deixou a zona de risco perto do Z-4 e agora mira uma vaga na próxima Libertadores. O meia exaltou o trabalho do grupo na primeira temporada do novo projeto.

"O elenco é muito bom. Realmente temos uma família no clube, e isso é muito importante dentro do futebol. Todos trabalham em prol do grupo e do melhor para o clube."

O Glorioso volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (28), contra o Goiás, fora de casa. Eduardo não estará à disposição devido à suspensão por terceiro cartão amarelo. O Alvinegro ocupa a 14ª colocação, com 34 pontos.