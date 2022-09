Bebeto - Alerj / DIVULGAÇÃO

Publicado 24/09/2022

Rio - Contratado pelo Botafogo para a disputa do Brasileiro, o meia Eduardo é genro de um dos grandes nomes do futebol brasileiro: o tetracampeão Bebeto. O jogador, de 32 anos, falou sobre a relação que tem com o pai de Stephani, sua esposa.

"Eu e meu sogro estamos sempre juntos, não tem como não falar de futebol, né (risos). Ele sempre vai ao estádio torcer pela gente, é um cara que me ajuda muito em todos os sentidos", afirmou em entrevista ao portal "LANCENET".

Estrela da seleção brasileira campeã da Copa de 1994, Bebeto teve uma boa passagem pelo Botafogo. Já no fim da carreira, o ex-atacante atuou pelo Glorioso em 1998 e 1999. As boas atuações fizeram o craque ser convocado para disputar o Mundial de 1998 na França.

Eduardo, de 32 anos, chegou ao Botafogo recentemente e vem tendo boas atuações. No total, ele entrou em campo em nove partidas, tendo feito dois gols e dado uma assistência.