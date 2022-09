Lucas Perri chegou ao Botafogo no fim da segunda janela de transferências - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/09/2022 11:08

Rio - Estreante no próximo compromisso do Botafogo, diante do Goiás, pela 28ª rodada do Brasileirão, o goleiro Lucas Perri recebeu a confiança do ídolo Jefferson, grande nome alvinegro que se aposentou em 2018. Em entrevista ao 'ge', o ex-arqueiro do Glorioso exaltou o jovem recém-contratado.

"Eu já acompanhei alguns jogos do Lucas, que é jovem, tem um um potencial gigantesco. Uma qualidade que é para poucos. Mesmo sendo um goleiro alto (1,97m), é um goleiro rápido, muito ágil. E tenho a certeza que ele vai ajudar muito o nosso Botafogo, que sempre teve grandes goleiros", disse Jefferson.

Lucas Perri foi a última contratação do Botafogo na segunda janela de transferências. Antes objetivo para 2023, o goleiro virou alvo para a atual temporada e conseguiu ser inscrito na Série A após destaque na segunda divisão com a camisa do Náutico. Quando apresentado, citou o ídolo alvinegro na prateleira de 'referências'. Jefferson agradeceu a menção.

"Fiz questão de mandar uma uma mensagem pra ele assim que ele se apresentou no clube. Fico feliz por essa admiração, né? Fico muito feliz por toda história que conquistei no Botafogo e por servir como exemplo e espelho para outros outros goleiros, que, mesmo não tendo atuado no Botafogo, têm essa admiração por mim."

Com a convocação de Gatito Fernández para a seleção paraguaia, para os amistosos contra Emirados Árabes e Marrocos, Perri será o responsável por defender a meta alvinegra no duelo da próxima quarta-feira (28), com o Goiás, fora de casa. Jefferson projetou a trajetória do goleiro.

"Agora, ele tem a oportunidade de defender o nosso Fogão. Então fico muito feliz mesmo. Vou estar aqui, sempre na torcida para que ele possa fazer uma grande estreia. A gente sabe que tem uma grande expectativa. O Perri é um goleiro jovem, porém experiente. Tenho certeza que ele vai tirar de letra, fazer uma grande estreia e nos ajudar bastante. Torço para ele poder seguir os nossos passos e construir uma belíssima história no Botafogo. Então sorte para ele."