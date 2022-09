Joel Carli em treino pelo Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Joel Carli em treino pelo BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/09/2022 12:16

Rio - O Botafogo teve novidades no treino desta segunda-feira, no Espaço Lonier. Uma delas foi a volta de Joel Carli às atividades com o grupo, após tratar uma lesão muscular. A outra foi a ausência do meia Lucas Fernandes. As informações são do site "GE".

Carli não fica à disposição de Luís Castro desde o dia 6 de agosto, no empate em 1 a 1 contra o Ceará. O zagueiro ficou no DM por duas semanas até chegar à transição física, mas acabou regredindo na recuperação e voltando para o tratamento.

Em relação a Lucas Fernandes, não se sabe maiores detalhes do motivo de sua ausência, já que o Botafogo não costuma divulgar boletins médicos sobre seus atletas. No entanto, é pouco provável que ele enfrente o Goiás, na próxima quarta, em Goiânia.