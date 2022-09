Júnior Santos em treino pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Júnior Santos em treino pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 26/09/2022 11:21

Emprestado ao Botafogo pelo Sanfrecce Hiroshima, do Japão, Júnior Santos chegou ao Glorioso na segunda janela de transferências com muita disposição. Um dos destaques na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no sábado (17), o atacante celebrou seu início no clube e revelou que deseja continuar no Alvinegro.

"Está sendo ótimo. Realização de um sonho. Estou muito feliz de estar aqui. Fiz um grande jogo no sábado (Botafogo x Coritiba). A gente conseguiu uma importante vitória diante do nosso torcedor. Estou muito focado. Quero continuar no Botafogo e renovar meu contrato. Não depende só de mim, tenho que dar meu melhor sempre, mas quero ficar", disse em entrevista ao "LANCE".

Nascido em Conceição de Jacuípe, na Bahia, Júnior Santos iniciou sua carreira aos 23 anos, sem passagem por categorias de base. Ao analisar sua fase no futebol profissional, o atacante relembrou dificuldades que enfrentou antes de se tornar jogador.

"Sou realizado. Já passei várias dificuldades. Deus me fez chegar até aqui. Tudo é momento. Com 15 anos, desisti de ser jogador profissional. Escutei muitas palavras negativas e acabei desistindo. Aos 20 anos, comecei a vida da forma que um homem precisa encarar. Tive que trabalhar e pagar as contas. Muitas vezes, tive que comer arroz com mortadela e tomar café com farinha. Eu passei por muitas dificuldades, até que Deus foi abrindo as portas para mim. Eu comecei a jogar no amador, ganhar dinheiro e as coisas foram melhorando. Aos 23 anos, consegui ser jogador de futebol."

Hoje com 27 anos, Júnior Santos disse que o início no Botafogo não foi fácil. Com a torcida cobrando bons resultados, ele se sentiu pressionado. Agora, o atacante vive outro momento no clube. Para ele, é uma realização vestir a camisa alvinegra.

"Quando eu cheguei no Botafogo, a torcida estava muito impaciente pelos resultados. Então, eu cheguei com essa pressão. Eu fiz jogos contra Juventude e Flamengo. Eu cheguei numa segunda-feira. Eu viajei dois dias, comi comida ruim e também fiquei sem treinar dois dias lá (Japão), porque eu já estava em negociação com o Botafogo. Fiquei ansioso. Não conseguia comer, dormir e perdi muita massa muscular. Os primeiros 15 dias foram muito difíceis. Eu não consegui mostrar o que eu sabia nos jogos", disse e completou:

"Eu acho que estou sonhando. Será que é real mesmo? (risos). Eu olho para minha casa, meus filhos e minha carreira. Olho para uma foto do Instagram e falo: "nossa, estou no Botafogo". Outro dia eu estava assistindo gol do Dodô na TV. Agora estou aqui (risos). Até hoje fico assim", concluiu.