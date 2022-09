Júnior Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/09/2022 19:14

Rio - Reforço do Botafogo contratado para o segundo semestre, o atacante Júnior Santos está empolgado com o bom momento do Glorioso na competição. O jogador, de 27 anos, afirmou que o clube carioca tem condições de buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem.

"É possível. Com 20 anos, eu estava comendo café com farinha e assistindo os jogos pela televisão. Hoje, estou jogando e minha família está me assistindo. O time é muito bom, a gente tem qualidade para isso e precisamos ir num passo de cada vez", afirmou em entrevista ao portal "LANCENET".

Atualmente, o Botafogo está a cinco pontos do América-MG, que ocupa a oitava colocação na tabela. Com Flamengo e Corinthians na final da Copa do Brasil e o clube da Gávea encarando o Athletico-PR na decisão da Libertadores, o Brasileirão deverá levar novamente os seus oito primeiros colocados para a principal competição de clubes da América do Sul em 2023. Júnior Santos fez muitos elogios ao treinador Luís Castro.

"O Luís Castro é muito sério. Não tem tratamento melhor ou pior. É um cara centrado. A relação com todos os jogadores são iguais. Eu vi que ele é um cara muito justo e um treinador muito bom. Não tem titular ou reserva. Quem tiver no momento bom, vai jogar. Estou gostando muito de trabalhar com ele. Botafogo está no caminho certo. Com o time pegando entrosamento, Botafogo vai crescer no campeonato", disse.