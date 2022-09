Luís Castro avança em projeto de filosofia única de jogo para o Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/09/2022 11:52

Com o objetivo de implementar uma filosofia única e própria de jogo dos profissionais às divisões de base, a SAF do Botafogo aos poucos evolui no projeto. O mais novo passo foi dado recentemente com a contratação de um novo coordenador metodológico, o português João Paulo, que já iniciou os trabalhos e foi apresentado nesta segunda-feira. Toda essa nova organização tem no técnico Luís Castro como o principal pilar.

O português, inclusive, participou de um encontro nesta segunda com técnicos das categorias de base, tanto do futebol masculino quanto do feminino para passar o que deseja na filosofia de jogo. Foi mais um passo para o que a SAF vem chamando de 'Botafogo Way', que na tradução livre seria o 'Caminho do Botafogo'.

"Há muitas coisas que se passam nas instituições, muitas coisas que vão acontecer no dia a dia que não são tão visíveis quanto um jogo da rodada. Quando falei com John Textor pela primeira vez, ele me explicou o projeto, que era com intenção de criar uma metodologia transversal no clube, em todas as equipes. Falamos da construção do centro de treinamentos, de uma organização nova, de uma equipe para, no futuro, ser forte e conquistar coisas pra o Glorioso. Esses treinadores estão aqui por isso", explicou Castro em coletiva, e também falou qual é a forma pretendida de jogo para o futuro:



"Quero uma equipe dominadora, nós tentamos controlar os jogos dentro e fora de casa, porque é uma forma de pensar, é uma ideia que está na nossa cabeça e que isso se estenda à formação".

Integração com a base



Novo coordenador metodológico, João Paulo é quem será o principal responsável pela integração com as outras categorias, ao lado do gerente da base, Tiano Gomes. Professor, ele planeja treinos integrados.



"Nosso objetivo é uniformizar. A abertura das portas da equipe profissional vai facilitar esse processo. Não vai existir uma ideia diferente, vamos funcionar segundo a ideia do mister Luís Castro, com o desafio que foi feito pelo John Textor a todo grupo. A exigência será em todos nós, o treinador está sempre exposto, nós também", disse.