Visita da delegação do Botafogo ao SevillaFoto: Divulgação/Sevilla

Publicado 27/09/2022 14:52

Nesta terça-feira, o Botafogo fez uma visita ao Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, do Sevilla, em busca de estreitar relações com o clube espanhol. O Alvinegro esteve representado por Paula Young, Diretora de Relações Internacionais, e Rafael Ganem, Diretor Comercial.

“A La Liga é muito bem seguida no Brasil e o Sevilla sempre teve jogadores importantes do nosso país. O futebol aqui é muito parecido com o brasileiro e entendemos que seria fantástico estabelecer uma boa relação entre Botafogo FR e Sevilla”, disse Paula Young, ao site do Sevilla.

Os dois, vale destacar, foram recebidos no local pelo General Manager do Sevilla, José María Cruz. Nesta viagem, a dupla representa o Botafogo na World Football Summit, que é a maior feira de negócios do futebol mundial.

"O Botafogo veio à Espanha para começar a ter relações com os clubes mais importantes, por isso agradecemos ao Sevilla FC por esta recepção", comentou Paula Young.