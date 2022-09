Luís Castro vê John Textor como fundamental no processo do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro vê John Textor como fundamental no processo do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/09/2022 11:14

Rio - Em março deste ano, Luís Castro chegou ao Botafogo com a missão de ser o primeiro treinador da "Era John Textor". Com isso, o português já imaginava encontrar dificuldades. No entanto, em entrevista ao jornal lusitano "Record", o treinador afirmou que encontrou questões mais complexas do que esperava.

"Elas foram muito além do que eu esperava. Não pensava que não teria um campo para treinar. Só para exemplificar. Os jogadores equipam-se há duas semanas a esta parte em um balneário. Não tinha um balneário comum, tinham que equipar-se de forma separada até então", disse e completou: "Em seis meses, poucas coisas foram resolvidas. O clube não tem um centro de treinos, há um problema de organização", declarou Castro.



Apesar das dificuldades, o treinador deposita confiança no processo realizado no clube, esse que tem John Textor a frente. Acionista majoritário, o norte-americano tem 90% do Botafogo. Para o português, o investimento tem sido fundamental para fortificar o Alvinegro.

"Textor tem sido importante, tem dado muito apoio à equipe e ao clube. Confio nele e ele acredita bastante em mim", pontuou Luís Castro.