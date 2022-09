Jair Ventura, técnico do Goiás - Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Jair Ventura, técnico do GoiásRosiron Rodrigues/Goiás EC

Publicado 27/09/2022 19:09

Rio - Após onze dias sem jogos, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (28), para enfrentar o Goiás, na Serrinha. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (27), o treinador do clube esmeraldino, Jair Ventura, comentou sobre a expectativa de enfrentar seu ex-clube, e destacou que o Glorioso se tornou um "outro time" após a janela de transferências do meio do ano.

"É um clube que já falei diversas vezes do meu carinho, respeito e gratidão. Um clube que me formou, fiquei dez anos dentro do Botafogo, cheguei como estagiário e saí como treinador da equipe profissional com 99 jogos. Mas, agora defendo o Goiás, um adversário direto, que pra mim, foi um dos mais pesados na janela de contratações. A gente estava estudando eles, você vê que chegou o Marçal, Tiquinho, próprio Junior Santos, Adryelson foi meu jogador no Sport, Jeffinho está jogando e não estava. Então, são apenas dois jogadores que começaram o campeonato. É uma outra equipe", destacou Jair Ventura.

O treinador também destacou como será a postura de sua equipe no duelo com o Glorioso. Vale lembrar que o principal destaque do clube esmeraldino, Pedro Raul, está suspenso, e não enfrentará seu ex-clube. Além dele, Sávio também está suspenso e não pega o Glorioso.

"É dar confiança para nossos atletas, nós temos possíveis baixas, Dadá vai ser reavaliado, Vinícius também, Sávio é uma baixa certa, o Pedro Raul também. Mas, é passar confiança para aqueles que vão entrar. Acho que desde que cheguei, próximo de completar seis meses já no Goiás, jogamos em diversos sistemas, e nesse momento acho que não é um momento para três zagueiros. Pode ser que algum jogo a gente possa vir a jogar, mas não é esse momento, muito menos esperar o Botafogo. Vamos buscar o gol a todo momento, como buscamos no Rio e saímos vitoriosos", finalizou Jair Ventura.

Botafogo e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h45, no estádio da Serrinha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.