Ao lado do gerente da base do Botafogo, Tiano Gomes, o atacante Rafael Lobato assinou contrato até 2025 Divulgação/Botafogo

Publicado 28/09/2022 12:40

O Botafogo anunciou que assinou o primeiro contrato profissional com o atacante Rafael Lobato, da equipe sub-17. O jovem de 16 anos, um dos destaques do time, assinou até setembro de 2025.



“É uma sensação muito boa. Um clube com uma história gloriosa, que me acolheu e acredita no meu futebol. Vou continuar me dedicando ao máximo nos treinos e nos jogos para me desenvolver como atleta e dar alegrias para a torcida”, disse Lobato ao site oficial do clube.



O atacante é o líder de assistências do elenco sub-17 do Botafogo, com nove passes decisivos na temporada. Além disso, marcou três gols.

Ele é uma das esperanças no jogo de quinta-feira (29), em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG, que vale vaga para as quartas de final do Brasileiro Sub-17.