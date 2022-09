Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 0 no Estádio Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 28/09/2022 15:25

O Botafogo terá apenas mais um jogo como mandante no fim de semana até o término do Campeonato Brasileiro 2022. Será contra o Internacional, às 18h, no dia 16 de outubro (domingo). A informação foi confirmada após a CBF desmembrar as últimas rodadas da competição.

Além desse jogo contra o Inter, o Alvinegro ainda fará outra partida no Rio de Janeiro durante o fim de semana. Será no Clássico Vovô, diante do Fluminense, mas o mandante do confronto é o Tricolor.

VEJA A AGENDA DE JOGOS DO BOTAFOGO ATÉ O FIM DO BRASILEIRÃO

28/09 (quarta-feira), às 21h45 - Goiás x Botafogo, no Hailé Pinheiro;

03/10 (segunda-feira), às 20h - Botafogo x Palmeiras, no Nilton Santos;

06/10 (quinta-feira), às 19h - Avaí x Botafogo, na Ressacada;

09/10 (domingo), às 16h - São Paulo x Botafogo, no Morumbi;

16/10 (domingo), às 18h - Botafogo x Internacional, no Nilton Santos;

23/10 (domingo), às 16h - Fluminense x Botafogo, no Maracanã;

26/10 (quarta-feira), às 19h - Botafogo x Red Bull Bragantino, no Nilton Santos;

01/11 (terça-feira), às 19h - Botafogo x Cuiabá, no Nilton Santos;

07/11 (segunda-feira), às 20h - Atlético-MG x Botafogo, no Mineirão;

10/11 (quinta-feira), às 20h - Botafogo x Santos, no Nilton Santos;

13/11 (domingo), às 16h - Athletico x Botafogo, na Arena da Baixada.

*Jogos do Botafogo como mandante aparecem em negrito

**Todos os times se enfrentam no mesmo dia e horário na última rodada.