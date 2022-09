Jefferson ofereceu sua casa para que Pedro Certezas e sua namorada se abrigassem durante o furacão Ian - Reprodução/Twitter PedroCertezas

Publicado 28/09/2022 20:02

Rio - O Furacão Ian, que teve uma passagem devastadora por Cuba, deve chegar à Flórida na noite desta quarta-feira (28), preocupando milhares de pessoas. Uma delas é o influenciador digital Pedro Certezas, que está em Orlando, de férias com a namorada. O influencer e jornalista, que é Botafoguense, recebeu uma ajuda especial para a passagem do furacão. Ídolo do Glorioso, o ex-goleiro Jefferson ofereceu hospedar Certezas e sua namorada até as coisas se acalmarem na região. A informação é do portal FogãoNet.

"Desde o momento que eu fui falar com ele para pedir abrigo, eu já sabia que ele iria me receber com o maior carinho. Sempre foi gente boa demais comigo e não é à toa que tenho o autógrafo dele tatuado na minha perna. Ídolo!, revelou Pedro Certezas.



O influenciador, no entanto, não ficará na casa do ídolo do Alvinegro. Certezas revelou que optou por ficar no hotel em que está hospedado com sua namorada, e destacou estar em segurança e com os suprimentos necessários.

"Estou no hotel que já estava antes. O hotel vai manter um restaurante e estamos no quarto, com mantimentos básicos pra ficar pelo menos dois dias", destacou o influencer.

O furacão Ian se encontra, no momento, na Categoria 4, e traz ventos de cerca de 250km/h. Por conta dele, mais de 2.5 milhões de habitantes da Flórida foram obrigados a se deslocarem para lugares longe da rota do furacão.