Tche Tche. Goias x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Haile Pinheiro. 29 de Setembro de 2022, Goiania, GO, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/09/2022 23:40 | Atualizado 28/09/2022 23:46

O Botafogo venceu o Goiás, por 1 a 0, na Serrinha, e encostou nos times que sonham com uma das vagas para disputar a Libertadores do ano que vem. O Glorioso foi melhor na partida, buscou mais o ataque e foi recompensado aos 43 minutos, com Del Piage, que acertou um lindo chute de fora da área, para vencer o goleiro Tadeu.



Com o resultado, o Botafogo pulou para a 9ª posição, com 38 pontos. Vale lembrar que o G6 provavelmente vai virar G8, já que Flamengo, Corinthians e Athletico-PR, na parte de cima da tabela, estão envolvidos em outras competições que darão vaga na Libertadores.



Na próxima segunda-feira, o Botafogo enfrenta o líder Palmeiras, no Nilton Santos.

O JOGO

O Botafogo aproveitou a ausência do grande destaque do Goiás, o atacante Pedro Raul, e se impôs mesmo atuando no Serrinha. O Glorioso chegou com perigo, principalmente pelo lado esquerdo, com Marçal e Victor Sá, que faziam tabelas e cruzamentos na área para Tiquinho Soares e Júnior Santos. Já os donos da casa abusaram dos lançamentos longos, buscando Nicolas, mas que foi facilmente marcado pela zaga alvinegra



Apesar do volume maior, o Botafogo pecou nas finalizações, errando demais o alvo, tanto que Tadeu fez apenas uma boa defesa, em finalização de Tiquinho Soares, na qual o goleiro espalmou para escanteio.



No segundo tempo, o Botafogo aumentou um pouco o ritmo e adiantou a linha de marcação, buscando pressionar ainda mais o Goiás. A estratégia tornou o Glorioso mais ofensivo, mas também deu o contra-ataque para o Goiás. Em uma boa oportunidade, Apodi teve uma boa chance de passar, mas preferiu o chute, defendido sem dificuldade pelo goleiro Lucas Perri.



O técnico Luís Castro passou a modificar a equipe e colocou Jeffinho e Gustavo Sauer, que deram mais dinâmica ofensiva, conseguindo boas finalizações e obrigando Tadeu a realizar defesas importantes. Os lances trouxeram os olhares de volta para a partida, já que um drone que sobrevoava o gramado chegou a chamar mais a atenção do que o próprio jogo.

O ímpeto do Botafogo foi recompensado aos 43 minutos, quando Del Piage acertou um lindo chute de fora da área para vencer o goleiro Tadeu e dar a vitória ao Glorioso, que sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem.



Campeonato Brasileiro 2022 - 28ª rodada



Goiás 0 x 1 Botafogo

Local: Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP/Fifa)



Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Danilo Barcelos (Luan Dias); Auremir (Felippe Bastos), Matheus Sales (Caio Vinícius), Diego e Marquinhos Gabriel (Pedrinho); Renato Júnior (Apodi) e Nicolas: Jair Ventura



Botafogo: Lucas Perri; Saravia, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Lucas Piazon (Del Piage); Júnior Santos (Gustavo Sauer), Tiquinho Soares e Victor Sá (Jeffinho). Técnico: Luís Castro



Gols: Del Piage (0-1 aos 43' do 2º tempo)

Cartões amarelos: Saravia, Victor Cuesta, Marçal, Lucas Piazon (Botafogo) Apodi, Caio Vinícius, Danilo Barcelos e Felippe Bastos (Goiás)

Cartão vermelho: -