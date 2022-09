Tiquinho Soares é um dos destaques do Botafogo na arrancada do segundo turno - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/09/2022 13:59

Rio - O Botafogo vem em franca evolução na metade do segundo turno do Brasileirão. Tal condição, além do maior tempo para entrosamento dos jogadores, se dá por conta dos reforços contratados na segunda janela de transferências. Principal nome do segundo semestre, o atacante Tiquinho Soares vem entregando o principal desejo do técnico Luís Castro.

Tiquinho chegou para ocupar a vaga deixada por Erison, negociado por empréstimo com o Estoril, de Portugal. O novo camisa nove do Glorioso, com toda técnica e habilidade no terço final do gramado, mudou a maneira de jogar da equipe.

O atacante, que não deixa de ser a referência no comando de ataque, aparece na zona de construção de jogadas para colaborar no período pré-finalização, sendo uma peça a mais para o meio-campo poder trabalhar. Logo em sua estreia, na vitória sobre o Fortaleza, por 3 a 1, no começo de setembro, o jogador foi elogiado pelo técnico Luís Castro.

"Queríamos algo diferente para a equipe na posição 9, um jogador que ligasse bem o último terço, não queríamos um jogador que se despedisse da equipe no último terço. A contratação foi dentro dessa ideia de jogo que tenho, do número 9 fazer o pivô para servir os jogadores que vem de atrás, servir em apoios frontais, de poder aparecer com um jogo aéreo muito forte, para também poder no momento defensivo, por ser de grande estatura e muito forte, anular zona de primeiro poste nos escanteios contra nós", disse o português, em entrevista coletiva.

Tiquinho Soares apareceu novamente atuando de tal maneira na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no Serrinha, pela 28ª rodada do Brasileirão. Em partida sem os principais meio-campistas, Eduardo e Lucas Fernandes, o centroavante apareceu como uma espécie de armador em diversos lances para servir os homens que chegavam para atacar espaço.

O novo atacante do Glorioso tem quatro jogos desde seu retorno do futebol europeu e marcou um gol. Ainda buscando o ritmo ideal e entrosamento com os companheiros, Tiquinho Soares carrega nos pés boa parte da esperança alvinegra por uma vaga na próxima Libertadores.