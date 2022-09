Del Piage marcou o gol da vitória do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Del Piage marcou o gol da vitória do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - Após vencer o Goiás por 1 a 0, na última quarta-feira, no Estádio da Serrinha, o Botafogo mandou um recado ao presidente do time goiano, Paulo Rogério Pinheiro. Nas redes sociais, o clube alvinegro rebateu um comentário do mandatário afirmando que a SAF do Glorioso estava em crise.

E andaram falando por aí que estávamos em crise. Se isso é estar em crise, vem aí muito mais…



Em entrevista do "Canal do Nicola" no começo do mês, Paulo, que tem interesse em transformar o Goiás em clube-empresa, apontou negativamente para o projeto de SAF do Botafogo, liderado pelo norte-americano John Textor.

"Já estamos trabalhando na SAF, com algumas pessoas do clube, contratando empresas para nos assessorar. Em 2023 vamos ter SAF pronta para ficar mais fácil para os investidores chegarem. O Goiás tem as duas áreas mais caras do estado. Nossa dívida perante uma SAF é ridícula. Nós não temos uma preocupação em sair correndo atrás da SAF. Converso muito com o (Mario Celso) Petraglia (Athletico), meu amigo pessoal, não estamos com pressa. Não é para sair vendendo a qualquer preço. Queremos uma SAF consistente e que agregue. Você vê o Botafogo, a SAF já entrou em crise, tem salário atrasado, o CEO pediu demissão e está na Justiça contra o presidente da SAF", afirmou.

O Botafogo, por sua vez, chegou a se pronunciar e pediu uma retratação por parte do Goiás, mas não teve retorno. Por isso, o Glorioso debochou da situação nas redes sociais após a vitória sobre o Esmeraldino.