JeffinhoVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/09/2022 16:30 | Atualizado 29/09/2022 16:31

Rio - O atacante Jeffinho, de 22 anos, atuou em poucos jogos pelo Botafogo, mas o seu bom futebol vem chamando a atenção de muitos. Ídolo do Flamengo, Júnior elogiou o jovem e o comparou a Dener, ex-jogador do Vasco e da Portuguesa.

"Eu comentei na transmissão que não era possível o Jeffinho ficar fora, porque é o único que faz alguma coisa de diferente. Tem até um estilo um pouco do Dener, rápido, habilidoso, tem um jogo de pernas muito parecido com o do Dener. Em meia hora ele fez as melhores jogadas do time, é um jogador diferenciado", disse em participação no programa "Seleção SporTV".

Dener surgiu com muito destaque na Portuguesa no início dos anos 1990 e atuou por Grêmio e Vasco até falecer precocemente, aos 23 anos, num acidente automobilístico. Até o momento, Jeffinho atuou em 17 jogos, fez um gol e deu três assistências. Apesar do bom momento do Botafogo, o Maestro afirmou que o principal foco do Glorioso é se manter na Série A.

"O Botafogo mereceu essa vitória, até porque procurou mais o ataque, mas é muito pouco ainda para pensar alguma coisa lá em cima. O mais importante foi que o time se afastou daquela zona da confusão, já deu uma respirada. Precisa de mais oito pontos em 30 para chegar aos 45. O Botafogo tem que pensar em 2023", disse.