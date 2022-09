Adryelson faz corte de cabeça durante o jogo do Botafogo contra o Goiás - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/09/2022 20:18

O zagueiro Adryelson foi um dos principais destaques do Botafogo na vitória sobre o Goiás por 1 a 0 , na última quarta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão. Os números, inclusive, ajudam a explicar a grande noite do defensor.

De acordo com dados do site "SofaScore", Adyrelson contribuiu com nove cortes, duas interceptações, um desarme e um chute travado. Além disso, ele venceu os dois duelos que disputou pelo chão e 14 dos 17 que teve pelo alto. Para completar, não sofreu nenhum drible e não cometeu uma falta sequer.

Com o resultado, o Botafogo subiu para a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos conquistados. Dessa forma, o time se distanciou ainda mais do Z4 e começa a sonhar por uma vaga na Libertadores.

"No Brasileirão é preciso pontuar a cada rodada, mas, principalmente, vencer. Além dos três pontos na tabela, a confiança da equipe aumenta e o trabalho começa a ganhar corpo, pois flui melhor na preparação diária até a próxima rodada. Nós sempre buscaremos a vitória e quem representa o Botafogo não pode pensar diferente", disse Adryelson, à TV Globo, ao fim da partida.

Em tempo: na expectativa de mais uma boa partida de Adryelson, o Botafogo vira a chave para a 29ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro volta a campo na próxima segunda-feira, às 19h, para enfrentar o Palmeiras no Nilton Santos.