Joel Carli é um dos líderes do elenco do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/09/2022 18:07

Rio - Jogador identificado e ídolo da história recente do Botafogo, o zagueiro Joel Carli firmou acordo com o clube para o pagamento de dívidas anteriores à transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O desfecho positivo foi homologado em audiência realizada na 57ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Carli abriu mão de quase 40% dos valores que tinha a receber, em prol da possibilidade de quitação antecipada pelo Regime Centralizado de Execuções (RCE), que organiza as dívidas do Glorioso no novo projeto.

O defensor argentino retornou ao clube em 2021 e conduziu o Botafogo à elite do futebol brasileiro liderando a brilhante campanha na Série B. Carli havia deixado o elenco no ano anterior, com salários, direitos de imagem e trabalhistas em aberto deixados pela antiga gestão de Nelson Muffarrej e Carlos Eduardo Pereira.

Em comunicado, a diretoria alvinegra exaltou a postura do ídolo.

"O Botafogo agradece e faz questão de exaltar a conduta do zagueiro, que a todo tempo esteve disposto a negociar de forma amigável e respeitosa, mesmo com diversos meses de vencimentos atrasados, entendendo sempre o momento do clube e mostrando o amor pelo Alvinegro, já conhecido de dentro dos gramados."