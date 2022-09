Gatito Fernández em atividade pelo Botafogo no CT do Espaço Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/09/2022 15:40

Rio - O goleiro Gatito Fernández se reapresentou ao Botafogo no CT do Espaço Lonier e deu início ao trabalho de preparação visando o duelo com o Palmeiras, pela 29ª rodada do Brasileirão, na próxima segunda-feira (3/10), no Estádio Nilton Santos.

O ídolo alvinegro estava à disposição do técnico Guillermo Schelotto na seleção paraguaia e foi titular no amistoso vencido contra os Emirados Árabes, por 1 a 0, em Viena, na Áustria. A Albirroja também enfrentou Marrocos, em Sevilha, na Espanha, mas Gatito não atuou no empate em 0 a 0.

Na vitória do Botafogo pelo placar de 1 a 0 sobre o Goiás, na última quarta-feira, em Goiânia, Lucas Perri fez sua estreia devido ao desfalque de Gatito. O arqueiro recém-contratado pouco foi acionado na partida realizada no Serrinha, que aumentou as esperanças do Botafogo por uma vaga na Libertadores.

Desta forma, Gatito deve retornar ao time titular do Botafogo no jogo contra o Palmeiras - vale lembrar que o Glorioso não contará com Marçal e Victor Cuesta, suspensos por terceiro cartão amarelo.