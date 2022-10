Brunno Noce, Everson Rocha, Alessandro Brito, Raphael Rezende e Henrique Simões - Divulgação

Publicado 02/10/2022 17:03

Rio - Vivendo um novo momento com a venda da SAF, o Botafogo pretende intensificar ainda mais sua busca por novos talentos para base. De acordo com o site "GE", o Glorioso quer intensificar sua observação em comunidades espalhadas pelo Rio e torneios em favelas.

A intenção existe desde a chegada do novo coordenador de captação, Everson Rocha, no último dia 21 de setembro. Segundo o head scout do clube, Alessandro Brito, o Botafogo passará a ter mais observadores presencialmente nas partidas em favelas.

"O Botafogo pretende reforçar e ampliar a sua captação de atletas para as categorias de base. Vamos competir e ser muito agressivos no estado do Rio de Janeiro e intensificar o mapeamento de atletas jovens no Brasil. O Clube precisa crescer de maneira organizada e estruturada nesse setor de grande importância dentro da SAF. Como projeto de curto prazo, estaremos monitorando e mapeando as principais escolas, academias, campeonatos e jogos no Rio de Janeiro", disse Alessandro.

A ideia do Botafogo é explorar os talentos que o Rio de Janeiro tem a oferecer. Na visão de John Textor, a área é pouco explorada até o momento.