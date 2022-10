Luis Castro - Vitor Silva/ Botafogo

01/10/2022

O técnico Luís Castro terá desfalques importantes para escalar o Botafogo no jogo contra o Palmeiras, que acontece às 20h de segunda-feira, no Estádio Nilton Santos. Isso porque Cuesta e Marçal receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Goiás e cumprirão suspensão automática nesta rodada. Por isso, abaixo, O Dia mostra as opções que o treinador tem para montar o Glorioso.

Na zaga, as opções são Adryelson, Joel Carli, Kanu, Philipe Sampaio e Lucas Mezenga. O primeiro tem sido titular e, depois de uma grande atuação contra o Goiás, não há motivos para que saia. Portanto, sobra uma vaga para quatro possíveis candidatos.

Para a lateral-esquerda, as opções do time principal são Hugo e Carlinhos, que se recuperaram das respectivas lesões. Este último, inclusive, foi peça importante na conquista da Série B de 2021, mas se machucou no início do Campeonato Carioca e não joga desde então. Além deles, Castro também conta com DG, jogador do time B que já atuou pela equipe principal em duas oportunidades.

Outra possibilidade é atuar com os dois laterais-direitos de origem. Como Rafael se recuperou de lesão, ele também pode ser improvisado pelo lado esquerdo do campo.

No entanto, caso queira ir com um atleta da posição, a tendência é de que Hugo ganhe a vaga entre os 11 iniciais. O lateral, oriundo da base alvinegra, figura entre os profissionais desde 2020 e foi um dos destaques positivos no início de Brasileirão do Botafogo.