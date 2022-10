Jeffinho - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 30/09/2022 18:25

A boa fase de Jeffinho também reflete em acordos pessoais para o jogador fora de campo. O atleta do Botafogo e o estafe pessoal fecharam na tarde desta sexta-feira um acordo com a Puma para contrato de imagem e patrocínio de equipamentos esportivos.



O vínculo será válido por cinco anos. A empresa alemã conversava com a equipe que agencia a carreira de Jeffinho há praticamente um mês. Nas últimas semanas, a Adidas também chegou com interesse em associar a imagem ao atleta, mas a primeira companhia já estava na frente e fechou o acordo.

A Puma, vale lembrar, é patrocinadora de Neymar, do Paris Saint-Germain, e tem no craque da Seleção Brasileira como principal expoente para o futebol.

Jeffinho, a partir de outubro, será um "Garoto Puma" e vai estampar a marca em chuteiras e qualquer outro equipamento esportivo que for usar, além de ter a imagem estampada em propagandas e campanhas que a empresa fizer nas redes sociais.



O atacante tem um gol e quatro assistências em 17 jogos pelo Botafogo. Ele chegou ao clube após a disputa do Campeonato Carioca vindo do Resende, se destacou rapidamente e já foi adquirido de forma definitiva.