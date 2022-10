Del Piage marcou o gol da vitória do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/09/2022 20:32

Herói da vitória do Botafogo sobre o Goiás por 1 a 0, na última quarta-feira, Del Piage relembrou um gol decisivo que marcou pelo Alvinegro na Série B de 2021. Na ocasião, ele balançou as redes em uma partida que foi um divisor de águas para o Glorioso conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro.

"Muito feliz. Fiquei um tempo afastado por causa de uma lesão. Parece que eu já vivi esse momento no ano passado, quando estava um pouco afastado, voltei e fiz o gol. O mais importante é a vitória, a entrega de todo o grupo. E comemorar agora, comemorar", disse Del Piage, à Botafogo TV, no vídeo de bastidores.

Em 2021, Del Piage, que à época ainda era chamado de Romildo, foi titular do Botafogo na partida contra o Confiança após ficar quase dois meses sem entrar em campo. O Alvinegro ainda não havia vencido fora de casa, o técnico Enderson Moreira tinha acabado de chegar e o time não fazia uma grande atuação. Mesmo assim, o volante acertou um bom chute de fora da área e garantiu a vitória aos cariocas.



Depois deste dia, o Glorioso, que ocupava a 11ª posição, cresceu no campeonato e conseguiu o acesso para a primeira divisão, com direito ao título da Série B.

Na última quarta-feira, Del Piage voltou a ser relacionado após ficar mais de dois meses afastado por conta de lesão. Ele entrou na reta final do segundo tempo e marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Goiás. Dentro de campo, o time carioca até era superior ao Esmeraldino, mas encontrava dificuldade para conseguir o gol. O resultado, vale destacar, deixou o Alvinegro mais perto do G8 do Brasileirão.