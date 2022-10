Recuperado da Paralisia de Bell, Patrick de Paula não foi relacionado para jogo contra o Goiás - Vitor Silva/Botafogo

Recuperado da Paralisia de Bell, Patrick de Paula não foi relacionado para jogo contra o GoiásVitor Silva/Botafogo

Publicado 02/10/2022 14:15

Rio - Contratação mais cara da história do Botafogo, Patrick de Paula custou 6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões na cotação da época) aos cofres alvinegros. No entanto, o volante ainda não conseguiu mostrar seu valor e, há pouco tempo, perdeu espaço no Glorioso. Segundo o portal "FogãoNet", o jogador está chateado com as poucas oportunidades.

A última vez que Patrick entrou em campo pelo Botafogo foi dois meses atrás, quando o Glorioso perdeu para o Corinthians, em Itaquera, no dia 30 de julho. Ele chegou a ficar no banco nos jogos contra Ceará, Atlético-GO, Juventude e Flamengo, mas não foi utilizado.

Após o clássico carioca, o volante foi diagnosticado com Paralisia de Bell e desfalcou o Botafogo contra Fortaleza, América-MG e Coritiba. Recuperado para o duelo com o Goiás, na última quarta-feira, Patrick ficou fora da lista de relacionados.

Para o treinador Luís Castro, o jogador precisa mostrar mais nos treinamentos para ser utilizado ou até mesmo relacionado, o que não teria acontecido nos treinos antes da partida contra o Goiás. O português espera por um retorno de Patrick, já que tem uma ponto de vista coletivo, e não individual. Por outro lado, pelo investimento feito, o volante esperava ter mais importância.

Sobre o valor pago pelo jogador, o acionista majoritário do Glorioso, John Textor deu recente entrevista ao "Canal do TF", e afirmou que acumulava sondagens por Patrick de Paula.

'Não tenho qualquer dúvida sobre o dinheiro que pagamos pelo Patrick, é um jogador extremamente talentoso, muito único como jogador. Acho que é óbvio que ele está tendo um momento complicado em relação a entregar exatamente o que o treinador quer dele. Ainda tenho muita esperança nele", disse Textor na oportunidade.