Palmeiras venceu o Botafogo no primeiro turno pelo placar de 4 a 0 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/10/2022 10:00

Rio - O Botafogo volta a campo pelo Brasileirão nesta segunda-feira (3), contra o Palmeiras, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 29ª rodada. Quase quatro meses após o duelo do primeiro turno, vencido facilmente pelo Verdão por 4 a 0, no Allianz Parque, o Glorioso se vê em cenário completamente diferente na temporada.

Na 10ª rodada, o Alvinegro ainda tentava se solidificar como time, tendo em vista o início da era Textor e Luís Castro, que comandam o projeto de futebol do clube. A ocasião separou um dos piores momentos do elenco em 2022.

O confronto foi em meio a sequência de quatro derrotas consecutivas do Botafogo, que culminou na primeira crise futebolística da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A equipe despencou na tabela e se aproximou da zona de rebaixamento - o que ficou para trás após a boa sequência do mês de setembro, com 10 pontos conquistados em 12 disputados.

Contrastes após 19 partidas pelo Brasileirão

Neste período, o Botafogo cresceu como elenco e se reforçou bem na segunda janela de transferências. Nomes como Marçal, Tiquinho Soares, Eduardo, Gabriel Pires e Júnior Santos foram contratados. Além dos citados, Jeffinho, um dos destaques do time, subiu da equipe B para a principal e ajudou o setor ofensivo.

A goleada sofrida foi um choque de realidade para um projeto em desenvolvimento. Ali, o Glorioso passou a adotar postura cautelosa quanto a sua campanha na Série A e afirmou o objetivo de permanecer na elite, sem muitos sonhos - diferente da metade do segundo turno, em que a equipe arrancou e encostou no grupo que garantirá vaga na Libertadores.

Elenco reformulado e time titular ideal

No primeiro turno, o time titular teve: Gatito Fernández; Saravia, Kanu (hoje reserva), Victor Cuesta e Daniel Borges (improvisado); Tchê Tchê, Lucas Fernandes e Luís Oyama (negociado com o RWD Molenbeek); Hugo (improvisado), Vinícius Lopes (negociado com o RWD Molenbeek) e Victor Sá.

Já na metade do segundo turno, o time ideal do Botafogo tem: Gatito Fernández, Rafael (Saravia), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Lucas Fernandes e Eduardo; Jeffinho, Tiquinho Soares e Júnior Santos.

Para a partida desta segunda-feira, o técnico Luís Castro não poderá contar com Marçal e Victor Cuesta, suspensos por terceiro cartão amarelo. A bola rola às 20h no Estádio Nilton Santos.

*Estagiário sob a supervisão de Lucas Felbinger.