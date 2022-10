Rafael Navarro é jogador do Palmeiras - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

02/10/2022

O jogo entre Botafogo e Palmeiras, que acontece às 20h desta segunda-feira, marca o reencontro de Rafael Navarro com o time carioca no Nilton Santos. Em entrevista ao site oficial do Verdão, o atacante afirmou que a partida será especial e destacou que o Alviverde precisa da vitória para abrir uma vantagem ainda maior em relação ao vice-líder do Brasileirão.

“É um jogo especial, voltar ao Engenhão. Mas principalmente para nós e para o Palmeiras é um jogo importante, precisamos somar mais três pontos, seguir na liderança e manter uma boa distância para o vice-líder”, afirmou Navarro.

No Palmeiras, o camisa 29 não se limita a atuar como centroavante - ele contribui tanto na criação de jogadas quanto na marcação. Nesse sentido, Navarro falou sobre o momento que vive e a capacidade de poder cumprir outras funções dentro de campo.

“Me sinto melhor, mais adaptado do que no começo do ano. Fisicamente também, estou preparado para ajudar o Palmeiras da melhor forma possível. Na base também joguei de meia, tenho essa facilidade de sair mais da área. Então posso ajudar como meia ou centroavante”, analisou o atacante.

Navarro chegou ao Botafogo em 2020 para reforçar a equipe sub-20 e, no mesmo ano, já começou a ganhar oportunidades no time principal. Em 2021, foi um dos grandes destaques da campanha do Alvinegro na conquista da Série B do Brasileirão. O bom desempenho chamou a atenção do Palmeiras, que lhe deu um contrato válido até o fim de 2026.