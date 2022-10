Tiquinho Soares - Vitor Silva / Botafogo

Rio - Principal reforço do Botafogo para o segundo semestre, Tiquinho Soares vem tendo um excelente começo no clube carioca. A chegada do jogador se deu em um momento de ascensão do Glorioso no Brasileirão. Na opinião do artilheiro, o elenco alvinegro está mais confiante por conta dos bons resultados.

"Estou bem feliz. Mais feliz ainda pelas vitórias do nosso clube. As vitórias estão chegando, o grupo está mais confiante. Eu procuro sempre estar ajudando, independente se eu marcar gol ou não, claro que centroavante vive disso, vive de gols. Eu vivo pelo momento, estou feliz, e tento ajudar meus companheiros de todas as formas", disse em entrevista ao portal "globoesporte.com".

A chegada ao Botafogo significou um retorno de Tiquinho ao futebol brasileiro após oito anos atuando no futebol europeu. Na opinião do atacante, a sua adaptação ao seu país natal acabou sendo rápida.

"Acho que estou bem, estou me adaptando com meus companheiros. As vitórias estão chegando. Contra o Coritiba, eu consegui fazer um gol. Mas acho que está sendo um processo legal, estou muito feliz em vestir a camisa do Botafogo, feliz pela vitória e pelo meu grupo", afirmou.