Daniel Borges, com nove assistências em 2022, é o principal garçom do Botafogo na temporada - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/10/2022 12:32

Rio - Opção para a lateral direita do Botafogo, Daniel Borges completou 50 dias longe das atividades e diminuiu o leque do técnico Luís Castro na metade do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Afastado desde o dia 14 de agosto por um edema ósseo, o camisa 20 segue em tratamento para, quem sabe, ajudar o Glorioso na reta final em meio a briga por uma vaga na Libertadores.

Daniel Borges apareceu pela última vez com a camisa do Botafogo no dia 13 de agosto, no empate em 0 a 0 com o Atlético-GO, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada. O lateral já relatava incômodos antes mesmo da partida, mas, como o departamento médico não apontou problemas clínicos, atuou os 90 minutos.

No meio do mês de setembro, o defensor precisou passar por nova bateria de exames de imagem e tinha a expectativa de voltar a treinar no gramado do CT do Espaço Lonier. No entanto, a última atualização de boletim médico do Botafogo segue indicando Daniel Borges como jogador 'em tratamento'.

Para o setor, o técnico Luís Castro conta atualmente com Saravia e Rafael - o segundo retornou recentemente após procedimento cirúrgico para correção de lesão facial.

Com nove assistências no ano, Daniel Borges é o principal garçom do Botafogo na temporada. Ele acumula 34 jogos disputados em 2022 e também marcou um gol.