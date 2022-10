Luís Castro - Vítor Silva/Botafogo

Luís CastroVítor Silva/Botafogo

Publicado 03/10/2022 19:07

Rio - O Botafogo está escalado para enfrentar o Palmeiras, nesta segunda-feira (03), às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo, o técnico Luís Castro não poderá contar com Víctor Cuesta e Fernando Marçal, que estão suspensos. Em compensação, Eduardo, que cumpriu suspensão no confronto com o Goiás, retornou ao time titular.

Com isto, o Botafogo irá a campo da seguinte forma: Gatito Fernández, Saravia, Adryelson, Kanu e Hugo; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares.