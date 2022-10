Tiquinho Soares revelou promessa feita por Piazon durante duelo do Botafogo com o Goiás - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Tiquinho Soares revelou promessa feita por Piazon durante duelo do Botafogo com o GoiásVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 03/10/2022 17:13

Rio - Principal contratação do Botafogo na janela de transferências do meio do ano, o atacante Tiquinho Soares vem se adaptando cada vez mais ao Glorioso e ao futebol nacional. Em entrevista ao "GE", o centroavante destacou a união do elenco, e revelou uma promessa feita por Lucas Piazon durante o duelo do Alvinegro com o Goiás, no dia 28.

"Acho que são mais os companheiros, eles te deixam mais a vontade. Durante a partida, o Piazon chegou para mim e disse: “Olha, eu vou correr por ti. Fica tranquilo, descansa aí”. Isso é bacana. Acho que o grupo está realmente focado no nosso objetivo. O treinador também ajuda bastante, é muito bom. Estou muito feliz e espero continuar assim", revelou o atacante.

Ex-atacante do Olympiacos, da Grécia, Tiquinho Soares foi anunciado pelo Botafogo em agosto deste ano, e assinou seu vínculo até o final de 2024. Na atual temporada, o camisa nove entrou em campo em apenas quatro partidas, sendo três vitórias e um empate. Neste período, o jogador marcou apenas um gol, contra o Coritiba.

O Botafogo de Tiquinho Soares volta a campo nesta segunda-feira (03), para enfrentar o líder Palmeiras, às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.