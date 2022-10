Duelo entre Botafogo e Avaí será disputado às 20h - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 03/10/2022 19:58

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol oficializou, nesta segunda-feira (03), a mudança no horário do duelo entre Avaí e Botafogo, na próxima quinta-feira (06). O confronto, que antes ocorreria às 19h, agora será disputado às 20h.

Na publicação do "Informe de Modificação de Tabela" da CBF, o motivo informado para a mudança no horário foi uma solicitação da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Como o pedido foi feito por autoridades, o Departamento de Competições da CBF rapidamente atendeu, e oficializou a mudança no horário do confronto.

Em suas redes sociais, o Avaí, clube mandante da partida, confirmou a mudança no horário, e destacou que a troca ocorreu para viabilizar uma melhor logística para a torcida local.

Com isto, fica oficializado que Avaí e Botafogo se enfrentarão na quinta-feira (06), às 20h, na Ressacada, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.