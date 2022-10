Luis Castro. Botafogo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 02 de Outubro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/10/2022 19:19

O Botafogo está escalado para enfrentar o Avaí na Ressacada, às 20h desta quinta-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão. As novidades em relação ao jogo passado são as entradas de Cuesta, Marçal (ambos estavam suspensos) e Rafael nos lugares de Kanu, Hugo e Saravia, respectivamente.

Dessa forma, o Botafogo vai a campo com: Gatito; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares.

Como o Glorioso irá de Florianópolis para São Paulo, onde enfrenta o Tricolor Paulista no domingo, 27 jogadores viajaram com o grupo. Dessa forma, quatro precisaram ser cortados para a partida desta noite. Foram eles: Lucas Fernandes (em transição), Patrick de Paula, Luís Henrique e Joel Carli.



Atualmente, o Alvinegro ocupa a 12ª posição, com 37 pontos conquistados. Dessa forma, em caso de vitória, o time pode subir para a nona posição do Campeonato Brasileiro. O jogo, vale destacar, terá transmissão exclusiva do Premiere.