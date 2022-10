Tiquinho Soares - Vitor Silva/ Botafogo

Tiquinho SoaresVitor Silva/ Botafogo

Publicado 06/10/2022 11:53

Rio - Principal reforço do Botafogo para o segundo semestre, Tiquinho Soares não demorou muito para mostrar ao que veio. A sua rápida adaptação ao futebol brasileiro e o seu bom futebol são os principais trunfos do clube carioca em busca de um bom término de Série A que possa fazer o Alvinegro buscar a classificação para uma competição sul-americana no ano que vem.

Luís Castro é um dos entusiastas do futebol do atacante e a contratação de um jogador com suas características foi um pedido feito pelo treinador português. "A contratação foi dentro dessa ideia de jogo que tenho, do nosso número nove servir como pivô e ir à frente para tocar para os jogadores que vêm de trás, além de aparecer na área, que tenha um jogo aéreo forte, para que no momento defensivo também possa ser um jogador muito forte na bola aérea na primeira trave quando tivermos escanteios contra nós", afirmou o técnico.

A possível classificação do Botafogo para alguma competição internacional pode ter papel decisivo na montagem do elenco para o próximo ano. Caso fique de fora da Sul-Americana e da Libertadores, John Textor dificilmente fará grandes investimentos.

Atualmente, o clube carioca se classificaria para a Sul-Americana. Mesmo a competição sendo menos atraente que a Libertadores, o fato de disputá-la poderá ser um grande incentivo para John Textor conseguir contratar jogadores com um nível mais elevado para fortalecer o elenco alvinegro.