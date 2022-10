Gatito Fernández, goleiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 06/10/2022 22:06

Ao entrar em campo pelo Glorioso na vitória contra o Avaí, nesta quinta-feira (6), o paraguaio Gatito Fernández alcançou um feito histórico. Ele se tornou o estrangeiro com maior número de jogos com a camisa do Botafogo na história, totalizando 188 partidas disputadas, superando o companheiro de equipe Joel Carli.

Em seu sexto ano vestindo o uniforme do Alvinegro, Gatito alcançou o feito com status de titular. Logo atrás, o zagueiro argentino totaliza 187 partidas pelo clube, seguido pelo argentino Rodolfo Fischer, o "Lobo", que defendeu o Botafogo entre 1972 e 1975 em 180 oportunidades.

Considerado ídolo pela torcida alvinegra, Gatito Fernández chegou ao Botafogo em 2017 para fazer sombra ao ídolo Jefferson e se destacou imediatamente pelas boas defesas, principalmente em disputas de pênalti. Desde então, conquistou o Campeonato Carioca em 2018 e a Série B do Campeonato Brasileiro em 2021.

Depois de superar uma sequência de lesões que o afastou do campo por boa parte de 2021, Gatito recuperou a titularidade na temporada de 2022. Até então, defendeu a meta alvinegra em 38 oportunidades e goza de prestígio com o treinador Luis Castro.