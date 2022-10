Jeffinho. Avai x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio da Ressacada. 06 de Outubro de 2022, Florianopolis, SC, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Jeffinho. Avai x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio da Ressacada. 06 de Outubro de 2022, Florianopolis, SC, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/10/2022 15:14

O Botafogo já tem uma baixa confirmada para o próximo no Brasileirão. Isso porque Jeffinho recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o Avaí por 2 a 1, na última quinta-feira, na Ressacada.

Assim, o técnico Luís Castro não contará com o atacante para a partida contra o São Paulo, que acontece às 16h de domingo, no Morumbi, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance que culminou na punição a Jeffinho, vale lembrar, aconteceu já aos 40 minutos da etapa complementar. Ele retardou o reinício do jogo, conforme relatou árbitro na súmula.

A tendência, então, é de que Victor Sá ganhe a oportunidade no time titular. Luís Henrique, reforço do Botafogo para a temporada, também cumpre a função de ponta esquerda, mas ainda não conseguiu se firmar e pode aparecer como opção no banco.