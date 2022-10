Tiquinho. Avai x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio da Ressacada. 06 de Outubro de 2022, Florianopolis, SC, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/10/2022 14:44

O técnico Luís Castro deu uma bronca nos jogadores durante o intervalo do jogo do Botafogo contra o Avaí, na última quinta-feira. É o que revelou o atacante Tiquinho Soares, em entrevista ao "Premiere". Naquele momento, o Glorioso perdia o jogo por 1 a 0. Contudo, no retorno do intervalo, o Alvinegro foi para cima do Leão e virou a partida em apenas 11 minutos.

"Estou muito feliz de estar aqui no Botafogo. Acho que o mais importante foi a vitória. Fazendo um resumo do jogo, no primeiro tempo, a gente jogou um pouco abaixo, mas, no segundo tempo, o mister deu um puxão nas nossas orelhas, e nos ajudou, já que o adversário era forte. Estou muito feliz e vamos levar os três pontos para casa", disse Tiquinho Soares.

"No jogo contra o Palmeiras, a gente saiu na frente e (depois de) dois minutos sofremos um pênalti. Agora, no início do primeiro tempo, mais um pênalti. A gente tem que se ligar mais um pouco, focar mais, para que isso não venha a acontecer, porque nem sempre vamos conseguir a virada, mas hoje valeu mais uma vez o espírito do grupo. Agradecer também aos nossos torcedores que viera e estão fazendo a festa", completou.

Agora, o Botafogo vira a chave para a 31ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro volta a campo no domingo, às 16h, para enfrentar o São Paulo no Morumbi. O time de Luís Castro aparece na nona posição do campeonato, com 40 pontos. O Tricolor Paulista aparece logo atrás, com a mesma pontuação.