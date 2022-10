Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/10/2022 09:00 | Atualizado 07/10/2022 09:08

Rio - Após tropeçar contra o Palmeiras na última segunda, o Botafogo voltou ao seu caminho de vitórias no Brasileirão. Vivendo uma boa fase na competição, o treinador Luís Castro elogiou o grupo alvinegro e afirmou que mesmo nos momentos mais complicados sempre acreditou na volta por cima da equipe.

"Nesses mesmos 25 anos de carreira eu sempre consegui o que os clubes queriam, por que aqui não vou conseguir? Então, fui caminhando com minhas convicções, e tenho jogadores que acreditam muito no nosso trabalho. Ter jogadores desse nível é fantástico. É um campeonato difícil, vamos continuar a lutar pelos nossos objetivos, e é um prazer trabalhar com eles e trabalhar com o Botafogo", disse.

Outro ponto abordado pelo técnico foi a campanha favorável fora de casa, em detrimento dos resultados adquiridos no Nilton Santos. Após vencer o Avaí, na Ressacada, Luís Castro minimizou o desequilíbrio da campanha alvinegra.

"Para mim não, fora de casa ou em casa, há um jogo de futebol em que temos as medidas da FIFA, e que temos as determinadas marcações, e a equipe, quando está focada como a nossa, joga em qualquer lugar do mundo, contra qualquer adversário do mundo. O fundamental é saber o que fazer com a bola", afirmou.