Victor Cuesta é um dos destaques do Botafogo no BrasileirãoVitor Silva/Botafogo

Publicado 07/10/2022 13:29

Rio - Autor de um dos gols da vitória do Botafogo por 2 a 1, de virada, sobre o Avaí, o zagueiro Victor Cuesta ainda é dúvida para o próximo compromisso do Alvinegro no Estádio Nilton Santos, contra o Internacional, no dia 16 (domingo). Por motivos contratuais, o Glorioso só poderá contar com o defensor caso pague a multa de R$ 1 milhão. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Isso porque Cuesta tem contrato de empréstimo. Mesmo que tenha renovado recentemente até o fim de 2023, o camisa 15 ainda é um jogador do Internacional e não pode atuar livremente contra o clube que detém seus direitos econômicos.

A multa está prevista em cláusula assinada no início da temporada, quando o xerife do Glorioso foi contratado. No primeiro turno, na heroica virada por 3 a 2, no Beira-Rio, o Botafogo optou por não pagar a quantia.

Antes do duelo com o Colorado, a equipe comandada por Luís Castro terá o confronto direto por uma vaga na Libertadores com o São Paulo, no próximo domingo (9), às 16h, no Morumbi.