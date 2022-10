Botafogo já conquistou 24 pontos jogando como visitante no Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/10/2022 10:46 | Atualizado 08/10/2022 10:50

Rio - O Botafogo está a apenas um ponto de igualar sua melhor campanha como visitante na história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. O recorde pode ser quebrado neste domingo (9), na partida contra o São Paulo, no Morumbi, às 16h, pela 31ª rodada.

Até o momento, o melhor desempenho do Glorioso atuando fora de casa foi no Brasileirão de 2010, quando fez 25 pontos em 19 partidas. Na atual edição do torneio, o Alvinegro soma 24 em 15 duelos.

Atuando longe de seu estádio, o Botafogo só fica atrás do líder Palmeiras, que está invicto nesta condição e tem 33 pontos. O Atlético-MG também tem os mesmos 24 pontos do Glorioso, mas uma vitória a menos - o que é o primeiro critério de desempate do Brasileirão.

Além do São Paulo, o Botafogo ainda irá enfrentar Atlético-MG e Athletico-PR como visitante, além do clássico com o Fluminense, no Maracanã.