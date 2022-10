Rafael em ação na vitória do Botafogo sobre o Avaí, de virada, por 2 a 1 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/10/2022 14:10

Rio - Contratado pelo Botafogo em setembro de 2021, sendo o principal reforço da equipe para a Série B, o lateral-direito Rafael, enfim, conseguiu atuar por noventa minutos com a camisa alvinegra. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, na Ressacada, pela 30ª rodada do Brasileirão, o jogador celebrou o momento.

"Vitória importante, e que felicidade em voltar a fazer 90 minutos depois de mais de um ano. Obrigado demais a todos que estiveram me ajudando sempre", disse.

Na temporada de retorno ao futebol brasileiro, Rafael disputou apenas quatro partidas e todas saindo do banco de reservas, já que Daniel Borges era titular incontestável na campanha que culminou no título da segunda divisão.

Já em 2022, o jogador enfrentou sérios problemas físicos. Logo na estreia do Cariocão, o lateral-direito teve ruptura do tendão calcâneo e ficou cerca de seis meses afastado. Quando retornou e recebeu chance no time titular, sofreu um trauma craniofacial e precisou passar por cirurgia para correção.

A partida contra o Avaí foi a primeira em que Rafael pôde ajudar a equipe em alto nível durante os 90 minutos. O jogador disputa posição no elenco comandado por Luís Castro com o argentino Renzo Saravia.