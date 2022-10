Tiquinho Soares, de pênalti, deu a vitória ao Botafogo sobre o São Paulo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/10/2022 18:57 | Atualizado 09/10/2022 18:58

Autor do gol da vitória do Botafogo sobre o São Paulo, neste domingo (9), por 1 a 0, no Morumbi, pela 31ª rodada do Brasileirão, o atacante Tiquinho Soares exaltou toda a felicidade por estar vestindo a camisa do Glorioso, celebrou o resultado fora de casa e destacou o comprometimento do grupo na reta final.

"É um grupo que não desiste, que vem crescendo durante as partidas, numa subida bem bacana, contra um gigante como é o São Paulo. Vamos levar três pontos para casa muito importantes", disse o camisa 9 do Botafogo, que marcou seu quarto gol em sete jogos, em entrevista ao "Premiere".

Tiquinho Soares, que foi contratado na segunda janela de transferências junto ao Olympiacos, da Grécia, admitiu que a mudança de ambiente fez bem para seu astral.

"Estou muito feliz de estrear vestindo essa camisa, há algum tempo eu já não era feliz, com aquela felicidade de treinar e jogar com vontade. Nosso grupo está de parabéns. Estou bem, focado, mas é exaltar sempre o nosso grupo."

Com 43 pontos na tabela de classificação, o Botafogo agora vira a chave e passa a focar no duelo do próximo domingo (16), com o Internacional, às 18h, desta vez no Estádio Nilton Santos.