Alvinegro não perde há sete jogos e vem de quatro vitórias consecutivas - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/10/2022 19:38 | Atualizado 10/10/2022 02:43

O Botafogo bateu o São Paulo fora de casa pelo placar de 1 a 0, chegou a sua quarta vitória consecutiva na competição e mudou rapidamente seus objetivos. Agora de olho em uma vaga na Libertadores, o técnico Luís Castro, em entrevista coletiva, iniciou destacando a mudança de cenário do Glorioso na temporada.

"Atingimos o nosso primeiro propósito, que era a permanência na Série A. Se não está totalmente garantido, está praticamente com essa certeza. Agora, vamos para o segundo objetivo, que é tentar uma das vagas internacionais, Sul-Americana ou Libertadores. Vamos lutar arduamente por elas. Nós queremos sempre mais, sempre para o próximo jogo com a vontade de ganhar. Vamos enfrentar o Internacional com a vontade de vencer o jogo", disse o português.

O segundo turno do Botafogo tem sido marcado por evolução de um time montado para dar um padrão de jogo agressivo, organizado e bem protegido. O comandante do elenco pediu sequência neste trabalho.

"Continuamos com uma regularidade de pontos e queremos uma regularidade em termos de desempenho. Queremos jogar bem."

Muito criticado em outrora por conta de uma primeira parte de campeonato abaixo do esperado, Luís Castro, em tom de alívio destacou que sua missão está perto de ser cumprida no primeiro ano de projeto do Alvinegro como Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

"Sinto felicidade por ver meus jogadores felizes, a torcida feliz. Mais uma vez na minha carreira estou quase atingindo o objetivo que me colocaram para a temporada. Fico feliz por isso. O Brasil é muita emoção, muito sentimento. Sou assim também."

Com 43 pontos, o Botafogo vira a chave e agora passa a focar no duelo com o Internacional, no próximo domingo (16), às 18h, no Estádio Nilton Santos.