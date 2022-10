Tche Tche. Sao Paulo x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio da Morumbi. 09 de Outubro de 2022, Sao Paulo, SP, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Tche Tche. Sao Paulo x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio da Morumbi. 09 de Outubro de 2022, Sao Paulo, SP, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/10/2022 16:13

O volante Tchê Tchê elogiou a maturidade do Botafogo após a vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, no último domingo, pela 31ª rodada do Brasileirão. Na zona mista do Morumbi, o jogador destacou que o Alvinegro tem se mostrado uma equipe difícil de ser combatida fora de casa e afirmou que há "uma estratégia bem montada em todos os jogos".

"A gente vem se mostrando uma equipe madura e difícil de ser combatida fora de casa. Temos uma estratégia bem montada em todos os jogos. Vamos sonhar com tudo o que for possível", disse Tchê Tchê.

O camisa 6, inclusive, foi fundamental para a vitória do Glorioso. Além da partida de destaque, ele sofreu o pênalti que culminou no único gol do jogo. Tchê Tchê foi puxado dentro da área por Léo Pelé, que acabou expulso. Apesar disso, os jogadores do São Paulo reclamaram bastante com o árbitro.

"Reclamação é indevida. Se você reparar no lance, eu domino a bola, sinto um contato, claro que queria muito fazer o gol. Muito. Não consegui alcançar a bola, fui puxado. Não teria porque tentar cavar um pênalti se estava em plenas condições de fazer o gol. A equipe deles vai reclamar, mas ficou comprovado 100% que foi um pênalti", destacou o volante.