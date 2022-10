Marcal. Avai x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio da Ressacada. 06 de Outubro de 2022, Florianopolis, SC, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Marcal. Avai x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio da Ressacada. 06 de Outubro de 2022, Florianopolis, SC, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/10/2022 18:27

Rio - Um dos responsáveis pela virada de chave do Botafogo, o lateral Marçal espera um ano ainda melhor em 2023. Em “Sportscenter”, da ESPN, o jogador afirmou que a torcida pode sonhar com títulos no próximo ano.

"Desde quando eu cheguei, a visão não era mais essa, com certeza ajuda muito quando o time não está brigando só para permanecer. Pelo trabalho que estavam fazendo, os jogadores que já estavam na rota, permanecer na Série A seria uma consequência. Temos um elenco muito bom, temos colhido os frutos desse trabalho. Há coisas para melhorar, dá para se reforçar ainda mais e ter um elenco ainda mais forte, porque no próximo ano serão ainda mais jogos. Em termos de qualidade, podemos sonhar em trazer troféus para a torcida que está carente, esse é o nosso objetivo", disse Marçal.

O lateral, que recentemente chegou a falar sobre o sonho de defender a seleção brasileira, também revelou que se inspira em Roberto Carlos e elogiou Daniel Alves.

"O Roberto Carlos sem dúvida nenhuma foi meu ídolo de infância, foi o jogador que eu olhei e tracei como modelo a ser seguido. Na base do Corinthians, eu vim da ponta-esquerda, depois para meia, depois fui para a lateral e um professor me perguntou quem era o melhor lateral-esquerdo. Eu respondi que era o Roberto Carlos e ele me falou: “Então, ele defende primeiro para depois atacar”. E eu fiquei com isso na cabeça, isso foi muito bom para meu crescimento como atleta. Depois, modernizando um pouco, o Daniel Alves é um modelo para a grande maioria dos laterais", contou o jogador.

Atualmente, o Botafogo está na 9ª posição do Brasileirão, com 43 pontos. O time de Luís Castro volta a campo no próximo domingo, às 18h, contra o Internacional, no Nilton Santos.