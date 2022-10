Marçal é lateral-esquerdo do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/10/2022 16:40

A "excursão" do Botafogo foi um sucesso. O Alvinegro viajou a Santa Catarina e a São Paulo para enfrentar o Avaí e o São Paulo Futebol Clube, respectivamente, e venceu os dois jogos. Em entrevista à Botafogo TV, o lateral-esquerdo Fernando Marçal comemorou a conquista dos seis pontos em sequência fora do Rio.

"Excelente excursão. Seis pontos para casa. Agora é descansar e poder pensar no próximo jogo", disse Marçal, no vídeo de bastidores da Botafogo TV.

Como dito acima, os dois últimos jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro foram realizados fora de casa. Após a partida contra o Avaí, o elenco realizou treinos em Santa Catarina e foi diretamente para São Paulo, sem passar antes no Rio de Janeiro.

Com essa sequência positiva, o Glorioso saltou para a nona colocação e soma 43 pontos na tabela. Vivo na briga por uma vaga na Libertadores, o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Internacional no Nilton Santos. A partida é válida pela 32ª rodada do Brasileirão.