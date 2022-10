Victor Cuesta é um dos destaques do Botafogo no Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/10/2022 11:07

Rio - Victor Cuesta não deverá entrar em campo no jogo do Botafogo contra o Internacional, no domingo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o zagueiro tem contrato de empréstimo com o Glorioso junto ao Colorado e, para enfrentar o time que detém seus direitos econômicos, o clube carioca precisa pagar R$ 1 milhão previsto em cláusula. E, de acordo com o "Canal do TF", o Alvinegro não fará esse esforço.

O Botafogo tem um motivo além das questões econômicas ou financeiras. O clube privilegia o pensamento de grupo e confia nos zagueiros da equipe que podem fazer um bom trabalho. Para este jogo, o Glorioso deverá usar Kanu, que entrou no lugar de Rafael contra o São Paulo. Além dele, outras duas peças disponíveis são Philipe Sampaio e Joel Carli.

Destaque do Botafogo no Campeonato Brasileiro, Cuesta foi autor de um dos gols da vitória, de virada, por 2 a 1, sobre o Avaí, na última quinta-feira, no Engenhão. Mesmo assim, o Glorioso deverá confiar nos jogadores disponíveis. Ainda, a decisão de não pagar a multa já havia sido tomada no jogo entre as duas equipes no primeiro turno, no Beira-Rio. Na ocasião, o Botafogo conseguiu uma vitória heroica, de virada, por 3 a 2.